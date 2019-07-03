Новый глава ЕП пока не видит возможности изменить санкционную политику ЕС в отношении РФ

СТРАСБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Новый председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли не видит в настоящее время предпосылок для изменения санкционной политики ЕС в отношении России. Такое мнение он выразил в среду в ходе пресс-конференции в ЕП.

"Пока нет никаких предложений по изменению уже принятых решений", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов. "Я не думаю, что сейчас есть какие-то изменения в политическом курсе Совета ЕС, Еврокомиссии или политических групп Европарламента", - добавил Сассоли, не исключив при этом обсуждение проблемы в будущем.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

27 июня 2019 года Совет ЕС продлил экономические санкции против России на 6 месяцев.