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Ситуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза

Еврокомиссия передала полномочия двух избранных в ЕП комиссаров действующим

Андрус Ансип и Корина Крецу отвечали за единый цифровой рынок и региональную политику соответственно

БРЮССЕЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не планирует назначать новых еврокомиссаров взамен избранным в Европарламент Андрусу Ансипу и Корины Крецу, которые отвечали за единый цифровой рынок и региональную политику соответственно. Об этом сообщил в среду на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер принял решение временно передать полномочия Андруса Ансипа и Корины Крецу заместителю главы Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошу Шефчовичу и еврокомиссару по расширению Йоханнесу Хану. Они обладают всей необходимой квалификацией для выполнения этих обязанностей", - заявил он.

Обычно в течение нескольких месяцев после ухода еврокомиссара страна ЕС, которая выдвинула его в Еврокомиссию, должна предложить ему замену. Однако Еврокомиссии нынешнего созыва осталось работать только до 31 октября, причем один из оставшихся четырех месяцев - август - еврокомиссары проведут в отпуске.

Теги
Юнкер, Жан-КлодСитуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза
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