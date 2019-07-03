Еврокомиссия передала полномочия двух избранных в ЕП комиссаров действующим

БРЮССЕЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не планирует назначать новых еврокомиссаров взамен избранным в Европарламент Андрусу Ансипу и Корины Крецу, которые отвечали за единый цифровой рынок и региональную политику соответственно. Об этом сообщил в среду на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер принял решение временно передать полномочия Андруса Ансипа и Корины Крецу заместителю главы Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошу Шефчовичу и еврокомиссару по расширению Йоханнесу Хану. Они обладают всей необходимой квалификацией для выполнения этих обязанностей", - заявил он.

Обычно в течение нескольких месяцев после ухода еврокомиссара страна ЕС, которая выдвинула его в Еврокомиссию, должна предложить ему замену. Однако Еврокомиссии нынешнего созыва осталось работать только до 31 октября, причем один из оставшихся четырех месяцев - август - еврокомиссары проведут в отпуске.