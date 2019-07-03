Премьер Италии надеется, что новый глава Европарламента будет работать над общими задачами

РИМ, 3 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте видит главную цель ЕС в работе над достижением экономического роста и социальными программами и надеется, что новый председатель Европарламента (ЕП) будет работать над общими задачами. Так глава итальянского правительства прокомментировал ТАСС в среду избрание на этот пост итальянца Давида Сассоли.

"Надеюсь, он будет работать над общими задачами - достижением экономического роста и социальными приоритетами", - сказал Конте и отметил, что Сассоли представляет политическую силу, которая в самой Италии сейчас находится в оппозиции, - Демократическую партию. Конте уточнил, что глава ЕП не входил в пакет назначений на руководящие посты в ЕС, согласованный лидерами стран содружества в среду в Брюсселе.

На вопрос о критике по поводу того, что в предыдущем составе руководства ЕС у Италии было три поста - главы ЕЦБ (Марио Драги), Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (Федерика Могерини) и председателя ЕП (Антонио Таяни) Конте отметил: "Было бы невозможно в любом случае получить столько мест в этот раз, потому что стран пока 28, но Италия будет представлена авторитетно". Премьер-министр подтвердил, что итальянец займет пост еврокомиссара по вопросам конкуренции.

В среду лидеры 28 стран - членов Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. На должность главы Еврокомиссии выдвинута кандидатура немки Урсулы фон дер Ляйен; главы Евросовета - бельгийца Шарля Мишеля, руководителя дипломатии ЕС - испанца Жозепа Борреля, а главы Европейского Центробанка - Кристин Лагард.