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Ситуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза

Премьер Италии надеется, что новый глава Европарламента будет работать над общими задачами

При этом Джузеппе Конте отметил, что Давид Сассоли представляет политическую силу, которая в самой Италии сейчас находится в оппозиции

РИМ, 3 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте видит главную цель ЕС в работе над достижением экономического роста и социальными программами и надеется, что новый председатель Европарламента (ЕП) будет работать над общими задачами. Так глава итальянского правительства прокомментировал ТАСС в среду избрание на этот пост итальянца Давида Сассоли.

"Надеюсь, он будет работать над общими задачами - достижением экономического роста и социальными приоритетами", - сказал Конте и отметил, что Сассоли представляет политическую силу, которая в самой Италии сейчас находится в оппозиции, - Демократическую партию. Конте уточнил, что глава ЕП не входил в пакет назначений на руководящие посты в ЕС, согласованный лидерами стран содружества в среду в Брюсселе.

На вопрос о критике по поводу того, что в предыдущем составе руководства ЕС у Италии было три поста - главы ЕЦБ (Марио Драги), Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (Федерика Могерини) и председателя ЕП (Антонио Таяни) Конте отметил: "Было бы невозможно в любом случае получить столько мест в этот раз, потому что стран пока 28, но Италия будет представлена авторитетно". Премьер-министр подтвердил, что итальянец займет пост еврокомиссара по вопросам конкуренции.

В среду лидеры 28 стран - членов Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. На должность главы Еврокомиссии выдвинута кандидатура немки Урсулы фон дер Ляйен; главы Евросовета - бельгийца Шарля Мишеля, руководителя дипломатии ЕС - испанца Жозепа Борреля, а главы Европейского Центробанка - Кристин Лагард.

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ИталияСитуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза
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