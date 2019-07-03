Часть депутатов ЕП покинула зал заседания в ходе выборов последнего вице-спикера

СТРАСБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Часть депутатов Европарламента в знак протеста против электронного голосования покинула зал заседания во время выборов последнего, 14-ого вице-спикера ЕП, который был избран в среду вечером. Прямая трансляция из зала заседания велась на сайте организации, с инициативой о проведении электронного голосования вместо традиционного опускания бюллетеней выступил новый глава Европарламента Давид Сассоли.

На оставшиеся после первого раунда выборов три кресла вице-спикеров претендовали сначала шесть кандидатов, однако позже одна из фракций сняла кандидата, и их осталось всего пятеро. После подсчета бюллетеней по итогам второго раунда выяснилось, что абсолютное большинство набрали лишь два кандидата. В связи с этим был объявлен третий раунд голосования, который по предложению Сассоли было решено провести путем электронного голосования, что вызвало критику среди некоторых парламентариев.

После объявленного пятиминутного перерыва часть депутатов покинула заседание в знак протеста, несмотря на то, что система электронного голосования ЕП также подразумевает возможность провести тайное голосование. Статистика свидетельствует, что во втором туре в выборах приняли участие более 660 депутатов, а в электронном голосовании - всего 411. За победителя отдали голоса 248 депутатов.

Ранее в первом раунде голосования были выбраны первые 11 вице-спикеров, которыми стали кандидаты, преодолевшие порог в 331 голос. Успешные кандидаты второго раунда набрали 426 и 401 голос.

Ранее в среду уроженец Флоренции, 63-летний Давид Сассоли, журналист по профессии, возглавлявший новостную службу первого канала государственного итальянского телевидения Rai News 24, был избран новым председателем законодательного органа Евросоюза. Во втором туре за него проголосовали 345 депутатов ЕП при минимально необходимых 334 голосах. Всего в голосовании принимали участие 667 членов Европарламента из 751.