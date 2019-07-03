СБ ООН намерен провести еще одну встречу по Ливии в ближайшее время

ТАСС, 4 июля. Совет Безопасности ООН пока не согласовал общее заявление по Ливии, в ближайшее время ожидается новая встреча по ситуации с мигрантами в этой стране. Об этом сообщил председатель Совбеза в июле, постпред Перу при ООН Густаво Меса-Куадра по итогам состоявшихся в среду закрытых консультаций.

Эта встреча была созвана в связи с произошедшей минувшей ночью воздушной атакой на центр содержания мигрантов в восточном пригороде Триполи, в результате которой погибли 44 человека и более 130 получили ранения.

"У нас в плане стоит встреча по Ливии 29 июля, но в связи с текущей ситуацией, по всей видимости, мы проведем еще одну встречу до этого", - сказал он. Меса-Куадра также отметил, что СБ "все еще работает над совместным заявлением" по инциденту.

Со своей стороны генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация "предоставляла всем сторонам конфликта точные координаты данного центра содержания мигрантов". "Он призывает к независимому расследованию инцидента с тем, чтобы все виновные были привлечены к ответственности", - говорится в его распространенном заявлении.