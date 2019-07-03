Власти Рима предприняли повышенные меры безопасности в связи с визитом президента России

РИМ, 4 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Особые меры безопасности, включая временное прекращение движения по дорогам, наблюдение за территорией с воздуха и привлечение усиленных полицейских патрулей, предприняли власти Рима в связи с прибытием в четверг в Рим с официальным визитом президента РФ Владимира Путина.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в префектуре города, план по обеспечению безопасности принимал специальный комитет. "Это нормальная практика. Такие меры безопасности обеспечиваются при визитах высокого уровня. Примерно такой же план действовал во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в марте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задействованы более 1 тыс. полицейских, агентов в штатском, военных и карабинеров. По маршруту передвижения президентского кортежа на крышах будут выставлены снайперы, а территорию с воздуха будут контролировать беспилотники и вертолеты правоохранительных органов. В зоне нахождения российской делегации будут взяты под контроль сети сотовой связи.

Около 50 автодорог в центре города, на которых уже с вечера среды введена "зеленая зона", полностью или частично перекрыты. Изменены маршруты двух автобусов, запрещена парковка. Как уточнили в префектуре, на момент проезда кортежа будет временно перекрываться движение любого транспорта. Российская делегация во главе с президентом, у которого запланированы встреча с Папой Римским в Ватикане, а затем переговоры с представителями итальянского руководства, будет преимущественно находиться в центральных частях Рима.

В городе на протяжении почти недели столбик термометра неизменно переваливает за отметку 35 градусов по Цельсию. От перегрева туристы спасаются обильным употреблением воды, а жители Рима прячутся от солнца в офисах и помещениях с кондиционерами.

Еще одно беспокойство организаторов визита с итальянской стороны вызвано возможными габаритами автомобиля, на котором планирует передвигаться российский лидер. Если он будет пользоваться своим лимузином Aurus российского производства, то есть опасения, что он не проедет во внутренние дворы президентского Квиринальского дворца и правительственного Киджи. Как пишет агентство ANSA, было подсчитано, что автомобиль российского президента на 5 см шире президентской Maserati и больше обычно используемых автомобилей совмина. В связи с этим накануне проводились специальные репетиции, чтобы не допустить нештатной ситуации.