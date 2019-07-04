СМИ: считавшийся пропавшим в КНДР австралийский студент находится в Китае

ТАСС, 4 июля. Австралийский студент Алек Сигли, который считался пропавшим в КНДР, здоров и находится на территории Китая. Об этом в четверг сообщил новостной портал NK News со ссылкой на собственные источники.

По информации портала, в настоящее время Сигли "жив, здоров и находится на территории Китая". Указывается, что австралиец в четверг направится в столицу Японии, Токио.

В конце июня появились сообщения о том, что австралийский студент Сигли пропал на территории КНДР. Про данным телеканала SBS, МИД Австралии оказывал необходимую консульскую помощь семье австралийца для его обнаружения.

По данным канала, 29-летний житель Перта Алек Сигли выехал в Пхеньян прошлом году для изучения корейской литературы в университете Ким Ир Сена. Также он является владельцем туристической компании, которая организует туры из Австралии в КНДР. Накануне его друзья сообщили в австралийский МИД о том, что Сигли несколько дней не выходил на связь и не заходил на свои страницы в социальных сетях. Австралийские дипломаты в свою очередь заверяли, что никаких данных о том, что Сигли арестован, у них нет.