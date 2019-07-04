Союз журналистов: на Украине нападения на работников СМИ практически безнаказанны

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Самым распространенным видом наказания за нападения на журналистов на Украине является штраф в размере до 800 гривен ($30), а ситуация с физическим воздействием на сотрудников СМИ является распространенным явлением. Об этом сообщил Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

"Сегодня имеет место высокий уровень физической агрессии, системная безнаказанность за атаки на журналистов", - заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко. В пример он привел последние резонансные случаи, кода оператор в Харькове Вадим Макарюк после нападения попал в реанимацию, а в Черкассах был убит журналист-расследователь Вадим Комаров.

В течение 2006-2018 годов на Украине в суды поступило 103 уголовных дела, при этом приговоров было только 49. "Преимущественно суды назначают наказание, не связанные с лишением свободы. В частности, наиболее распространенным является штраф в размере до 800 гривен. Кроме того, в девяти делах назначено наказание в виде ограничения воли", - сказано в сообщении.

Представитель Главного следственного управления Национальной полиции Украины Александр Ковтун проинформировал, что в 2012-2019 годах следователями было открыто 1242 уголовных дела по специальным статьям, связанным с преступлениями против журналистов.

Как сообщил в четверг Томиленко на своей странице в Facebook, в первом полугодии 2019 года зафиксировано 36 инцидентов, связанных с применением физической силы против работников СМИ на Украине. Кроме Харькова и Одессы, такие случаи фиксировались в Ровно и Черниговской области. "После нахождения в полуторамесячной коме в июне умер черкасский журналист Вадим Комаров. Это первое убийство украинского журналиста со времени гибели Павла Шеремета в июле 2016 года вследствие подрыва автомобиля", - сообщил он.

Международная организация "Репортеры без границ" ранее призвала власти Украины бороться с безнаказанностью насилия в отношении журналистов, подчеркнув, что смерть Комарова лишь подтвердила серьезность этой проблемы в стране. Комарова 4 мая этого года жестоко избили в центре Черкасс, позже он умер от полученных травм.

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