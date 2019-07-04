Глава МИД Турции: ситуация вокруг приобретения Анкарой С-400 становится более спокойной

АНКАРА, 4 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что после саммита G20 в Японии ситуация вокруг приобретения российских зенитных систем (ЗРС) С-400 стала более спокойной.

"Мы бы хотели разрешить эту напряженность дипломатическим путем. Сделка по С-400 является завершенным делом, сейчас обсуждается их поставка. [Президент США Дональд] Трамп [на саммите в Осаке] впервые прокомментировал это дело, и ситуация становится более спокойной", - подчеркнул глава МИД Турции в эфире телеканала TRT.