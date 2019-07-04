Хантсман: диалог США и России непростой, но точки соприкосновения есть

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Отношения США и России переживают непростые времена, но у сторон есть совпадения по отдельным вопросам международной повестки. Об этом заявил в четверг посол США в РФ Джон Хантсман, выступая на приеме в своей резиденции в честь Дня независимости.

"Многие назвали бы нынешние отношения между Соединенными Штатами и Россией ухабистыми, а в Техасе, наверное, употребили бы и более резкое слово, - сказал он. - Но есть моменты совпадений, есть моменты стресса в наших отношениях с Россией и с ее великим и прекрасным народом". Глава американской дипмиссии добавил, что его страна продолжит отстаивать ценности, которые для нее важны.

Речь американского посла на праздновании Дня независимости традиционно слабо политизирована, однако раньше Хантсман уделял несколько большее внимание состоянию отношений Москвы и Вашингтона. На этот раз дипломат поставил, пожалуй, рекорд деполизированности, сосредоточившись на представлении гостей посольства, а не на международной проблематике.

Посол вспомнил и про традиции приемов в Спасо-хаусе, заложенные еще в 1930-х годах. "Посол США Уильям Буллит организовал здесь известный весенний фестиваль в 1935 году, на который были доставлены животные из московского зоопарка", - сказал он, заметив, что мероприятие вдохновило русского писателя Михаила Булгакова на написание некоторых сцен романа "Мастер и Маргарита".

Прием традиционно проходит во внутреннем дворе исторического особняка купца Второва в Спасопесковском переулке. Здесь разбивают павильоны, где предлагают гостям традиционные американские закуски - гамбургеры, тако, хот-доги. Гостей 4 июля всегда много, а найти свободное место перед началом официальной части во дворе резиденции практически невозможно.