Пентагон временно перебросил беспилотники MQ-9 из Польши в Румынию

БУХАРЕСТ, 4 июля. /ТАСС/. Военное ведомство США распорядилось перебросить беспилотники MQ-9 Reaper из Польши в Румынию на время проведения работ на взлетной полосе польской авиабазы. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Командования ВВС США в Европе и Африке.

"Дроны типа MQ-9 Reaper, соответствующий персонал и оборудование для поддержки 2-го отряда 52-й группы экспедиционных операций базы ВВС с авиабазы в Мирославеце на западе Польши были временно переведены на авиабазу в Кымпия-Турзий в Румынии на период работ на взлетной полосе базы в Мирославеце", - указывается в сообщении.

Командование ВВС США в Европе и Африке уточняет, что этот отряд является отдельным подразделением с географической точки зрения и подчинен 52-й части ВВС в Шпангдалене (Германия), в задачи которой входит сбор информации, наблюдение и разведка для удовлетворения боевых нужд командных центров.

Дроны MQ-9 осуществляют операции в Польше с мая 2018 года. "Это временное перемещение проведено при полном сотрудничестве с нашим союзником по НАТО - Румынией, - подчеркивается в сообщении. - США тесно взаимодействуют с Румынией и другими партнерами по НАТО с целью укрепления коллективной обороноспособности и региональной безопасности".

Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper производит американская компания General Atomics Aeronautical Systems. Он развивает скорость до 400 км/ч, максимальная высота полета - 13 км, продолжительность полета - почти сутки. MQ-9 Reaper может нести на своих подвесках ракеты "воздух - земля". Различные версии беспилотника используются или законтрактованы Бельгией, Великобританией, Испанией, Италией, Нидерландами и Францией.