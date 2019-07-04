Польша объявила розыск потерпевших и свидетелей геноцида со стороны бандеровцев на Волыни

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Институт национальной памяти Польши (ИНП) разыскивает потерпевших и свидетелей преступлений запрещенных в России Организации украинских националистов (ОУН) и ее боевого крыла - Украинской повстанческой армии (УПА) в 1939-1945 годах на Волыни. Об этом сообщило в четверг посольство Польши на Украине.

"Комиссия по расследованию преступлений против польского народа отделение в Люблине разыскивает пострадавших лиц и свидетелей преступлений геноцида, совершенных в период 1939-1945 годов членами ОУН-УПА и другими лицами-соучастниками против населения польской национальности, проживавшего в Волынском воеводстве", - говорится в объявлении ИНП, размещенном на сайте польской дипмиссии.

Комиссия, отметили в посольстве, ведет расследование указанных преступлений. В частности, речь идет об убийствах нескольких тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности, физические и психические издевательства над ними, уничтожение или похищение их имущества, применение других репрессий и бесчеловечных поступков, что несло угрозу биологического истребления польского населения на территории Волыни или заставляло их покидать свои дома. "Мы обращаемся к потерпевшим лицам, членам их семей, свидетелям и всем тем, кто владеет информацией на тему преступлений, в том числе к тем, кто имеет фотографии замученных, списки жертв или другую документацию, которая может быть полезной в расследовании, с призывом наладить контакт с указанной комиссией", - добавили в ИНП.

ОУН-УПА

Организация украинских националистов (ОУН) - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА).

С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН - УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня.

Сейм Польши 22 июля этого года принял решение, которым преступления ОУН - УПА против поляков на Волыни в 1943-1944 годах названы геноцидом. Принятым постановлением польский парламент учредил 11 июля Национальным днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН - УПА.

Верховная рада Украины 8 сентября приняла ответное постановление, которым осудила решение Сейма Польши. Согласно документу, Рада считает, что польский парламент дал политически и юридически некорректную оценку трагической страницы украинско-польской истории относительно событий на Волыни.