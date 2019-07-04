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Франция введет контроль на границе с Испанией во время саммита G7

Саммит пройдет с 24 по 26 августа

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Власти Франции не будут закрывать границу с Испанией во время саммита Группы семи (G7) в городе Биарриц на юге страны, однако планируют ввести меры усиленного контроля. Об этом, как сообщает агентство Франс Пресс, заявил в четверг министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

"Мы [вместе с Испанией] работаем над различными уровнями проверки и обеспечением безопасности наших границ. Граница останется открытой, нет цели закрывать ее, однако будет осуществляться контроль", - сказал Кастанер, который прибыл в город Андай на встречу со своим испанским коллегой Фернандо Гранде-Марлаской. За полтора месяца до встречи глав стран - участниц G7, которая пройдет с 24 по 26 августа, он также посетил Байонну и непосредственно Биарриц.

Министр пообещал, что любые насильственные демонстрации будут нейтрализованы, для чего будет задействована "исключительная мобилизация внутренних сил безопасности". Он добавил, что нельзя исключать и террористическую угрозу. По словам Кастанера, властям Франции и Испании придется позаботиться о безопасности "всей территории Страны Басков (исторический регион - прим. ТАСС)", а также проследить за порядком в ходе так называемого контр-саммита, который готовят в приграничных городах Ирун (Испания) и Андай (Франция) противники глобализации.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал принять беспрецедентные меры безопасности на фоне слухов о готовящихся погромах на саммите стран G7. В частности, он анонсировал организацию многоступенчатой системы безопасности, подразумевающей перекрытие дорог в районе проведения саммита, а также доступ в определенные зоны только по пропускам или по паспорту (для местных жителей). Вместе с тем, по его словам, будут и такие зоны, где будут действовать меры повышенной безопасности, однако ограничения будут ослаблены.

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