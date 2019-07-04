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Санкции в отношении России

В Словакии рассказали о подготовке резолюции о необходимости отмены антироссийских санкций

Документ будет представлен в течение двух месяцев, отметил депутат Национального совета Словакии Петер Марчек
Национальный совет Словакии EPA/TOMAS HUDCOVIC
Описание
Национальный совет Словакии
© EPA/TOMAS HUDCOVIC

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Резолюция о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в парламент Словакии до конца лета. Об этом сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на автора документа - депутата Национального совета (однопалатного парламента) Словакии Петера Марчека.

"Никто не говорит, что мы должны отказаться от сотрудничества с США, Великобританией или другими западными странами. Но недопустимо, чтобы мы находились, по сути, в состоянии конфронтации с государством, с которым имеем плотные исторические, культурные, экономические, да и чисто человеческие связи. В резолюции, которая находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев, содержится призыв к отмене антироссийских санкций, оказывающих негативный эффект на экономику не только нашей страны, но и остальных членов Евросоюза", - заявил Марчек.

Председатель Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко также выразил надежду, что отмена антироссийских санкций произойдет в ближайшее время.

"Санкции не выполняют свою задачу. Я верю, что они будут вскоре отменены, так же как недавно были сняты ограничения в Парламентской ассамблее Совета Европы", - цитируют Данко "Известия".

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СловакияРоссияСанкции в отношении России
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