Центр по примирению: каждую неделю в Сирию возвращается от 500 до 800 беженцев

ДАМАСК, 5 июля. /ТАСС/. От 500 до 800 беженцев и перемещенных лиц в Сирии возвращаются каждую неделю в места своего проживания. Об этом журналистам сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"Регулярно проходит выход беженцев, в том числе из лагеря Эр-Рукбан - еженедельно по 500-800 человек. В том числе и прибытие беженцев из-за границы, поток увеличивается. Люди убедились, что созданы все условия для безопасного возвращения и жизни, в том числе бытовые, вплоть до оказания медицинских услуг", - сказал он.

Центр по примирению враждующих сторон будет продолжать работу по возвращению беженцев из Эр-Рукбана, добавил генерал-майор. По его словам, важно, чтобы люди могли безопасно покинуть этот лагерь.

"Там сейчас находится около 26 тысяч человек. Мы знаем, что все они хотят выйти оттуда, приступить к мирной жизни. Задача центра совместно с сирийским правительством - обеспечить безопасный и своевременный выход в первую очередь женщин, детей и, естественно, пожилых людей", - отметил Бакин.