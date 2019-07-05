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Бывший помощник Лукашенко получил 12 лет тюрьмы за взятку

Сергей Ровнейко будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего помощника президента по Гродненской области Сергея Ровнейко к 12 годам лишения свободы за получение взятки в крупном размере, говорится в сообщении Верховного суда республики, опубликованном на его сайте в пятницу.

"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с конфискацией всего имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - сказано в сообщении суда.

По данному уголовному делу также за дачу взятки осужден к двум годам лишения свободы Дмитрий Тихомолов, работавший генеральным директором СООО "Вестерн Технолоджиз". Он был и председателем Белорусской федерации бокса. Тихомолов также будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Судебный процесс по данному делу проходил в закрытом режиме. Приговор вступил в законную силу.

Экс-помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко был задержан в мае минувшего года при получении взятки в $200 тыс.

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