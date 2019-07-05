Sky: глава Минфина Британии возглавил парламентскую группу противников Brexit без сделки

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Порядка 30 депутатов правящей в Великобритании Консервативной партии во главе с министром финансов Филипом Хаммондом планируют воспрепятствовать развитию сценария выхода страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом в пятницу сообщил телеканал Sky News .

По его данным, группа консерваторов провела в течение прошлого месяца три встречи, чтобы обсудить вопрос о недопущении варианта жесткого Brexit. Некоторые из встреч прошли в кабинете Хаммонда в Палате общин, отмечает телеканал.

В данном парламентском объединении тори активно участвуют такие члены правительства, как глава секретариата кабмина Дэвид Лидингтон и министр юстиции Дэвид Гок. Как ожидается, они покинут кабинет министров, если лидер избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании евроскептик Борис Джонсон в итоге одержит победу.

Источники Sky News отметили, что группа в течение ближайших трех недель намерена установить дату, когда депутаты будут контролировать повестку дня Палаты общин, чтобы получить возможность провести соответствующую законодательную инициативу.

"Палата общин уже дала ясно понять, что не поддерживает выхода без сделки. Это моя позиция, и я в качестве рядового члена парламента буду продолжать выступать против выхода без сделки", - сказал Хаммонд в интервью вещательной корпорации Би-би-си, выразив уверенность, что британский парламент "найдет способ", чтобы не допустить "жесткого" Brexit.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.