Киев заявил, что закон об украинском языке не относится к компетенции Совбеза ООН

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Украина проинформировала Совет Безопасности ООН о том, что считает, что закон об украинском языке не относится к компетенции Совбеза. О соответствующем письме постпреда Украины при ООН Владимире Ельченко сообщил спикер представительства Олег Николенко в Facebook в пятницу.

"СМИ спрашивают о письме Ельченко в адрес председателя Совбеза ООН в контексте заседания 16 июля. Поясню. Как часть дипломатического алгоритма 3 июля Украина официально проинформировала председателя Совета Безопасности ООН (Перу) о том, что украинский закон о языке не угрожает международному миру и безопасности и не имеет никакого отношения к компетенции СБ", - написал он.

Николенко подчеркнул, что Киев считает закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" "исключительно внутренним вопросом Украины". Инициативу России о рассмотрении этого вопроса в Совбезе ООН он назвал "банальным очковтирательством".

При этом, добавил спикер, в письме Ельченко попытался привлечь внимание председателя Совбеза ООН "к существенному обострению российско-украинского конфликта", заявив, что именно этот вопрос "на самом деле должен волновать Совет Безопасности".

Совет Безопасности ООН по запросу российской стороны 16 июля проведет заседание по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке.

Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая его подписал президент Украины Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни.