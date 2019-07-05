Глава "Слуги народа": вопросы декоммунизации улиц на Украине должны решаться на местах

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Решение о переименовании улиц в украинских городах в рамках общегосударственной политики декоммунизации должны принимать местные жители. Об этом в пятницу заявил глава пропрезиденсткой партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Декоммунизацию, если говорить о переименовании улиц, стоило бы отдать на откуп [общин] и реально дать возможность гражданам на этих территориях определять, как эти улицы или города должны называться", - отметил он в эфире телеканала "Украина".

По его мнению, такой подход "снял бы много аспектов и проблем". При этом Разумков привел в пример переименование Кировограда в Кропивницкий, заявив, что "отношение к этому названию разное". "Было бы правильно, чтобы это было позицией тех, кто живет в этом городе", - подчеркнул он еще раз.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.

На практике власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего "советского", но также от всего, что напоминает о вековых связях Украины и России. Московский проспект в Киеве уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой. Кроме того, Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации".

Закон о люстрации

Глава партии "Слуга народа" также раскритиковал закон о люстрации.

"Закон о люстрации ключевую задачу свою не выполнил", - отметил Разумков.

По его словам, закон позволил уйти от наказания тем, кто его заслуживал, а полезных людей лишил возможности работать на благо государства. "Он для многих не явился наказанием за то, что они нарушали закон: попав под люстрацию, они смогли избежать ответственности за деяния, за которые должны ее понести", - заявил Разумков. При этом он добавил, что закон о люстрации лишил возможности работать тех "людей, которые могли бы быть полезными".

4 июля Конституционный суд Украины (КСУ) рассматривал вопрос соответствия Основному закону страны закона о люстрации, однако не вынес окончательного решения и продолжит процедуру позднее. Рассмотрение вопроса сопровождалось масштабным митингом под зданием суда. Его организаторы - националистические силы и сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко - пытались отстоять закон. Они выражали опасения, что в случае, если суд признает закон о люстрации не соответствующим Конституции Украины, чиновники времен президентства Виктора Януковича вновь смогут вернуться на свои должности и потребовать от государства компенсаций за увольнение.

Против отмены закона о люстрации выступили тогда также премьер-министр Украины Владимир Гройсман и спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Связь с Зеленским

Закон о люстрации (очищении власти) вступил в силу на Украине в октябре 2014 года. Он запрещает высокопоставленным чиновникам времен экс-президента Украины Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на протяжении пяти или десяти лет. Проверить этот документ на соответствие конституции потребовали Верховный суд Украины и 47 депутатов Верховной рады.

КСУ планировал рассмотреть конституционность закона о люстрации еще в апреле, однако отложил этот вопрос. Тогда это связали с президентскими выборами в стране. По данным некоторых источников, КСУ тогда не только не торопился выносить свой вердикт по данному закону, но уже готов был отменить люстрацию и якобы даже вел по этому вопросу переговоры с представителями штаба нынешнего президента, а тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского.

Уже после избрания Зеленского президентом его команда заявила, что считает закон о люстрации "некачественным" и неконституционным. Заявление было озвучено после того, как заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов выразил мнение, что назначенный главой администрации президента Украины Андрей Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не может занимать эту должность. На это Богдан ответил, что, несмотря на то, что в свое время работал в правительстве Николая Азарова при Януковиче, считает включение себя в списки на люстрацию "абсолютно несправедливым", так как ранее разоблачил коррупционную схему, в которой был задействован один из авторов самого закона. В итоге Богдан продолжает работать главой офиса Зеленского.