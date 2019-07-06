Токаев поблагодарил казахстанцев за вклад в строительство столицы республики

НУР-СУЛТАН, 6 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу поздравил соотечественников с Днем столицы и поблагодарил их за вклад в ее строительство. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Наша столица - город Нур-Султан - это яркое олицетворение успехов Казахстана. Судьбоносное решение первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева о переносе столицы имеет огромное историческое значение для нашего народа. Благодаря воле и решимости елбасы (лидера нации - прим. ТАСС) в центре Евразии вырос крупный политический, экономический, культурный и образовательный центр", - отметил Токаев.

По его словам, благодаря уникальным сооружениям, современным технологиям градостроительства столица стала известна во всем мире. "Здесь происходят политические события глобального масштаба. Саммиты СНГ, ШОС, ЕАЭС, ОБСЕ, ОИС, выставка "ЭКСПО-2017", Азиатские игры, астанинский миротворческий процесс - все эти и многие другие события прочно ассоциируются с главным городом Казахстана", - пояснил президент Казахстана.

Он уточнил, что расцвет столицы - это заслуга Назарбаева и народа Казахстана. "Все регионы нашей страны внесли вклад в строительство города Нур-Султан, который стал символом единения всех казахстанцев. Именно здесь бьется сердце нашей Родины, именно здесь принимаются все судьбоносные решения во имя светлого будущего нашего государства. Как президент Республики Казахстан благодарю каждого гражданина нашей страны за вклад в строительство и становление города", - подчеркнул Токаев, пожелав всем казахстанцам счастья, здоровья и благополучия.