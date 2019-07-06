ЦИК Украины снял с выборов экс-заместителя генпрокурора страны

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отменила регистрацию бывшего первого заместителя генпрокурора страны при президенте Викторе Януковиче Рената Кузьмина кандидатом в депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Соответствующее решение приняли члены ЦИК, сообщила пресс-служба Центризбиркома.

"ЦИК отменил регистрацию Кузьмина", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, члены Центризбиркома, принимая такое решение, основывались на данных Службы безопасности Украины о том, что Кузьмин с 2014 года не находился на украинской территории. Закон требует, чтобы кандидат в депутаты проживал на территории Украины в течение последних пяти лет перед выборами.

Ранее на этой неделе Центризбирком отменил регистрацию экс-главы администрации Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в депутаты, поскольку они не проживали на территории Украины последние пять лет.

Внеочередные выборы Рады состоятся 21 июля.