Зеленский назвал имя нового главы Ивано-Франковской области

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить одного из проигравших кандидатов на пост главы Львовской областной государственной администрации (ОГА) Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской обладминистрации. Об этом он сообщил субботу во время поездки во Львов.

"Мы видим его [Шмыгаля] главой Ивано-Франковской области. Мы решили, но еще нет указа", - сказал Зеленский, представляя новоназначенного главу Львовской ОГА Маркияна Мальского.

44-летний Шмыгаль в январе 2018 года был назначен директором Бурштынской ТЭС, которая входит в состав компании "Западэнерго", принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову. До этого Шмыгаль занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА.

Место главы Ивано-Франковской области стало вакантным после того, как Зеленский уволил Олега Гончарука с должности главы региона, назначив временным руководителем области Марию Савку.