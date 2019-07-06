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Зеленский назначил нового главу Закарпатской области

Им стал Игорь Бондаренко

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Игоря Бондаренко. Об этом сообщила пресс-служба президента, опубликовав соответствующий указ.

"Назначить Бондаренко Игоря Самойловича председателем Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Другим указом президент освободил Ивана Дурана от временного исполнения обязанностей председателя Закарпатской ОГА.

В субботу Зеленский представил в Ужгороде нового руководителя области.

Как сообщают украинские СМИ, Игорь Бондаренко - предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских с одноименным брендом.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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