Зеленский назначил нового главу Закарпатской области

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Игоря Бондаренко. Об этом сообщила пресс-служба президента, опубликовав соответствующий указ.
"Назначить Бондаренко Игоря Самойловича председателем Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в документе.
Другим указом президент освободил Ивана Дурана от временного исполнения обязанностей председателя Закарпатской ОГА.
В субботу Зеленский представил в Ужгороде нового руководителя области.
Как сообщают украинские СМИ, Игорь Бондаренко - предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских с одноименным брендом.