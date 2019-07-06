Экс-глава MI-6: Brexit ощутимо подорвал позиции Великобритании на мировой арене

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Выход Великобритании из Евросоюза серьезно ослабил ее позиции на мировой арене, а также разделил британское общество. Об этом в субботу в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявил бывший глава службы британской внешней разведки MI-6 Джон Сойерс, руководивший ею в период 2009-2014 годов.

Он назвал "необдуманным" решение премьер-министра (2010-2016 годы) Дэвида Кэмерона вынести на референдум вопрос о целесообразности членства Соединенного Королевства в ЕС. "Решение принято, страна очень сильно разделена, наши позиции в мире серьезно ослабли", - констатировал Сойерс, отметив, что не считает ситуацию с Brexit "непоправимой", несмотря на то, что Великобритания сейчас "переживает очень сложный период".

"Есть достаточно опасений, поскольку, выходя из Европейского союза, мы серьезно рискуем нашей международной репутацией и устойчивостью британской экономики. Неудивительно, что люди, посвятившие себя служению интересам этой страны, обеспокоены тем, в каком направлении она движется", - сказал он.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.