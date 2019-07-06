В Иране заявили, что повысят обогащение урана до 5% в целях развития энергетики

ТАСС, 6 июля. Иран собирается пойти на следующий шаг в ответ на невыполнение европейскими партнерами своих обязательств по ядерной сделке и с 7 июля начнет обогащение урана до 5%. Об этом, как передал телеканал Al Mayadeen, заявил в субботу советник верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Акбар Велаяти.

"Такой шаг отвечает интересам развития мирной ядерной энергетики, - сказал он. - Мы преследуем абсолютно мирную цель, потому что у нашей экономики и промышленности имеются потребности в электроэнергии".

8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе и дает другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

В понедельник в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировали, что Иран превысил лимит 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен ядерной сделкой. Специальное заседание Совета управляющих МАГАТЭ о развитии событий вокруг иранского ядерного досье назначено на 10 июля.