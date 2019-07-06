Комитет ПА ОБСЕ согласился осудить якобы злоупотребления РФ механизмами Интерпола

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ в субботу поддержал резолюцию, в которую вошел пункт с критикой якобы злоупотреблений по политическим мотивам механизмами Интерпола, в том числе, со стороны России. Данная поправка была предложена делегацией США.

Согласно тексту, ПА ОБСЕ осуждает "продолжающиеся политически мотивированные злоупотребления со стороны некоторых государств-участников (ОБСЕ), в частности Российской Федерации, базами данных и механизмами Интерпола, включая "красные уведомления" и циркуляры, в целях притеснения политических противников, журналистов, представителей гражданского общества и предпринимателей за пределами своих границ".

Обосновывая необходимость включения данной поправки в текст резолюции, американские законодатели привели в пример обращение РФ в Интерпол с запросом о розыске основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

19 ноября 2018 года представители Генпрокуратуры РФ сообщили, что следствие возбудило в отношении Браудера уголовное дело по факту создания им преступного сообщества.

В России он уже дважды был осужден заочно. 11 июля 2013 года Тверской суд Москвы признал его виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей и приговорил к девяти годам лишения свободы, этим же приговором он был лишен на два года права заниматься предпринимательской деятельностью (в этом же деле фигурировал и аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавшийся в московском СИЗО). В июле 2014 года Россия объявила Браудера в международный розыск. Генпрокуратура РФ неоднократно направляла в Интерпол запрос на его арест.