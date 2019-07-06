В США заявили, что последний раунд переговоров с талибами стал самым продуктивным

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад назвал последний раунд переговоров с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) наиболее продуктивным за все время. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter.

"Последние шесть дней переговоров были самым продуктивным за все время. Мы достигли значительного прогресса по всем четырем разделам мирного соглашения: контртеррористические гарантии, вывод войск, участие во внутриафганском диалоге и переговорах, а также постоянное и всеобъемлющее прекращение огня", - заявил Халилзад.

Он также сообщил, что переговоры приостановлены и будут возобновлены 9 июля. "Мы сегодня приостанавливаем переговоры, чтобы поддержать внутриафганский диалог, который является основой мирного процесса в Афганистане", - пояснил он. "Остается еще проделать много важной работы, прежде чем мы достигнем соглашения", - признал при этом спецпредставитель США.

Ранее официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" Мухаммад Сохаил Шахин заявил ТАСС, что талибы примут участие в межафганской конференции в Дохе, которая пройдет 7-8 июля.

Вторая межафганская конференция, приуроченная к столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном, прошла в Москве 28-30 мая. В ней приняли участие представители катарского политического офиса движения "Талибан" во главе с муллой Абдуллой Гани Барадаром, экс-президент Афганистана Хамид Карзай, экс-советник президента республики по национальной безопасности, кандидат на предстоящих президентских выборах Ханиф Атмар и другие известные афганские политики. По итогам встречи было согласовано совместное заявление.