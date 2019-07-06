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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Роухани: европейцы ответственны за приостановку Ираном обязательств по ядерной сделке

Президент Ирана назвал давление на страну со стороны США "терроризмом и экономической войной"

ТАСС, 6 июля. Президент Ирана Хасан Роухани возложил в субботу на европейских партнеров ответственность за приостановку Ираном части своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом, как сообщил телеканал Al Mayadeen, Роухани заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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"Последние шаги Ирана не выходят за рамки ядерной сделки и не являются нарушением СВДП", - отметил он. При этом Роухани дал понять, что только отмена всех санкций против Ирана может заставить Тегеран пересмотреть свои решения.

В разговоре с Макроном иранский президент назвал давление, которое оказывают США на Иран "терроризмом и экономической войной".

Ранее в субботу советник верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Акбар Велаяти сообщил, что Иран собирается пойти на следующий шаг в ответ на невыполнение европейскими партнерами своих обязательств по ядерной сделке и с 7 июля начнет обогащение урана до 5%. По его словам, "такой шаг отвечает интересам развития иранской ядерной энергетики".

8 мая президент Ирана объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по СВПД и дает другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

В понедельник в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировали, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен ядерной сделкой. Специальное заседание Совета управляющих МАГАТЭ о развитии событий вокруг иранского ядерного досье назначено на 10 июля.

Теги
СШАИранГерманияВеликобританияРоссияКитайФранцияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, ХасанМакрон, Эмманюэль
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