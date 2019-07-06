В Греции пройдут досрочные парламентские выборы

АФИНЫ, 7 июля. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы пройдут в воскресенье в Греции. Вероятно, они приведут к смене политического ландшафта в стране.

Согласно всем последним опросам общественного мнения, велика вероятность того, что правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Алексиса Ципраса потерпит на выборах поражение, уступив главной оппозиционной правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакоса Мицотакиса.

На состоявшихся 26 мая выборах в Европарламент консервативная "Новая демократия" обогнала партию СИРИЗА на 9,35% голосов. На выборах в местные органы власти представители НД впервые в истории возглавили 12 из 13 регионов страны, а также большинство муниципалитетов. После этого поражения Ципрас посчитал моральным долгом назначить на 7 июля досрочные парламентские выборы, которые должны были состояться лишь в октябре - в конце четырехлетнего мандата его правительства.

Выборы проходят по так называемой усиленно-пропорциональной системе. 250 мест распределяются по итогам голосования пропорционально голосам, полученным партиями на выборах, а "бонус" из 50 дополнительных мест достается партии, вырвавшейся вперед. Причем достаточно разницы даже в один голос, чтобы получить "бонус" в 50 мест, который, как правило, дает возможность получить большинство в парламенте. Чтобы попасть в главный законодательный орган, нужно преодолеть барьер в 3% голосов.

В конце июня Верховный суд Греции по уголовным и гражданским делам (Ареопаг) допустил к досрочным парламентским выборам 20 из подавших заявки политических партий и блоков, отказав четырем малоизвестным партийным объединениям ("Движение бедных Греции", "Необходимое решение", "Аграрная партия Греция - АКЕ", "Объединение независимых кандидатов за проведение референдумов по инициативе граждан"). В связи с этим в парламентских выборах примут участие в два раза меньше партий и объединений, чем на выборах в Европарламент 26 мая, где за места боролись 40 партий и блоков.

Лидерство "Новой демократии"

Главная борьба на нынешних выборах развернется между СИРИЗА и "Новой демократией", которая, судя по опросам общественного мнения, может обойти правящую партию на 7,4-13 процентных пунктов и получить возможность сформировать самостоятельное правительство. Так, например, согласно последнему опросу социологической компании MARC, опубликованному 5 июля, "Новая демократия" может получить 35,7% голосов, что даст ей от 151 до 165 мест в 300-местном однопалатном парламенте. СИРИЗА может рассчитывать на 24,7% голосов (70-82 места).

В парламент также, как ожидается, пройдут левоцентристское партийное объединение "Движение перемен" (КИНАЛ), созданное в ноябре 2017 года на базе некогда могучей партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК), Компартия Греции (КПГ), ультраправая "Хриси Авги" ("Золотая заря"), партия аналогичной ориентации "Эллиники лиси" ("Греческое решение") экс-журналиста Кириакоса Велопулоса, а также, вполне возможно, левое движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса.

Согласно опросу, КИНАЛ может получить 6,1% голосов (16-24 места в парламенте), КПГ - 5,1% (12-18 мест), "Хриси Авги" - 3,5% (до 13 мест), "Эллиники лиси" - 3,4% (до 13 мест), МЕРА25 - 3% (до 13 мест). Опрос проводился методом телефонного опроса 2-4 июля, были опрошены 1412 домохозяйств по всей стране. Статистическая погрешность составляет 2,6%.

Входившая до января 2019 года в коалицию с СИРИЗА партия "Независимые греки" бывшего министра обороны Паноса Камменоса заявила, что не будет участвовать в выборах, как и партия "Потами" Ставроса Теодоракиса, которая развалилась еще до конца мандата парламента предыдущего созыва. Скорее всего, в высший законодательный орган не попадет и Союз центристов Василиса Левентиса, который, по опросам, получит лишь около 1,4% голосов.

Предвыборные дискуссии

Ципрас в ходе предвыборной кампании добивался телевизионных дебатов с главным противником - Кириакосом Мицотакисом, но тот не хотел "дуэли тет-а-тет" и настаивал, что такие дискуссии должны проходить с участием лидеров всех парламентских политических партий. В итоге дебаты, назначенные на 1 июля, сорвались из-за внеочередного саммита Евросоюза, в котором должен был участвовать греческий премьер. Руководителям двух ведущих политических сил страны пришлось довольствоваться раздельными интервью главным телеканалам.

В них практически не затрагивались международные темы, если не считать крайне актуальные для Греции проблемы "провокационных действий" Турции в исключительной экономической зоне Кипра, где находится турецкое буровое судно, а также заключенного в прошлом году Преспанского соглашения между Афинами и Скопье о переименовании бывшей югославской республики в Северную Македонию. Как Ципрас, так и Мицотакис осуждали действия Турции, требовали от ЕС более жесткой позиции в отношении Анкары и заявляли, что есть план действий на "маловероятный случай", если Турция захочет направить судно для бурения и в греческую исключительную экономическую зону.

Что касается вопроса о признании Северной Македонии, из-за которого правящая партия потеряла голоса многих избирателей на выборах в Европарламент 26 июня, то Ципрас доказывал непреходящую ценность этого соглашения, которое, по его словам, укрепило мир в балканском регионе, открыло для соседней страны перспективы вступления в НАТО и ЕС, а также дало возможность ВВС Греции установить контроль от имени североатлантического альянса над воздушным пространством Северной Македонии, на что давно безрезультатно претендовала Турция.

Мицотакис резко критиковал заключенное соглашение со Скопье, однако сказал, что ничего уже не поделать, так как "ратифицированный парламентом страны международный договор невозможно расторгнуть в одностороннем порядке". Он пообещал добиваться соблюдения прав предпринимателей области Македония (Север Греции) на право использования продукции с указанием на "македонское место происхождения товара" и следить за четким исполнением Скопье положений соглашения с Афинами в процессе принятия страны в Евросоюз. Лидер НД повторил, что не отказывается от своего права блокировать этот процесс, если Скопье не будет выполнять обязательства.

Экономическая тематика

Основной упор в предвыборной кампании лидеры партий сделали на социально-экономических проблемах страны и обещаниях электорату решить их. Ципрас объявил о 12 обязательствах, которые берет СИРИЗА на новый четырехлетний мандат, если снова победит на выборах. Партия, в частности, обязалась создать 500 тыс. новых рабочих мест, не допустить ни одного часа неоплаченного рабочего времени, повысить минимальную заработную плату с 650 евро в настоящее время на 7,5% в 2020 году и еще на 7,5% в 2021 году, принять на постоянные контракты 25 тыс. работников в государственные системы здравоохранения и образования, обеспечить всех детей детскими садами.

Глава правительства пообещал удвоение прямых иностранных инвестиций и значительное увеличение экспорта, снижение ряда налогов, в том числе отмену так называемого налога солидарности для семей, имеющих годовой доход до 20 тыс. евро в год.

Мицотакис, жестко критикуя премьера и его правительство, старался уходить от четких обязательств, обещая народу высокие темпы роста ВВП в предстоящие годы, привлечение большого объема инвестиций из-за рубежа и создание большого числа "новых хорошо оплачиваемых рабочих мест", прежде всего, в частном секторе.

Политик заверил, что не сократит так называемую 13-ю пенсию и не будет проводить принудительное сокращение персонала в государственном секторе. Лидер НД пообещал также снизить на 30% в течение двух следующих лет для всех слоев населения непопулярный налог на недвижимость, уменьшить подоходный налог и налоги на прибыль предприятий.

Ципрас тоже обещал уменьшить налог на недвижимость на 30%, но за счет более сильного сокращения налоговой нагрузки на наименее обеспеченные слои населения.