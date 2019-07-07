Солдат ВСУ обстрелял националистов из "Азова" в Донбассе

ЛУГАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Военнослужащий 30-й бригады Вооруженных сил Украины, которая участвует в силовой операции в Донбассе, из-за идеологических разногласий обстрелял из автомата националистов из формирования "Азов". Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

"5 июля в ходе конфликта, возникшего на почве идеологических разногласий между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения "Азов", выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистаров открыл огонь из автомата по националистам. В результате два "азовца" с ранениями различной степени тяжести госпитализированы", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

Филипоненко уточнил, что оборонное ведомство ЛНР продолжает получать информацию о небоевых потерях в частях украинской оперативно-тактической группировки "Север" от источника в штабе силовой операции.

Боевики формирования "Азов" не скрывают своих ультраправых взглядов. Они неоднократно становились фигурантами скандалов, когда пресса публиковала фотографии боевиков в униформе или военной техники со знаками различия войск СС нацистской Германии.