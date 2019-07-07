Инспекторы МАГАТЭ в Иране доложат о проверке сокращения обязательств по ядерной сделке

ТАСС, 7 июля. Инспекторы от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране представят доклад в штаб-квартиру агентства по итогам анализа ситуации после объявления Тегераном о новом сокращении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе и повышении уровня обогащения урана до 5%. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя организации.

"Мы знаем об объявлении Ирана, связанного с повышением уровня обогащения урана, - приводит агентство Reuters его слова. - Инспекторы МАГАТЭ в Иране представят доклад в штаб-квартиру [организации], как только проанализируют ситуацию, возникшую после [сделанного Ираном] заявления".

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД и приступают к обогащению урана выше уровня 3,67%. В ближайшее время Тегеран намерен достичь 5% уровня обогащения урана, что необходимо для сооружения энергоблоков атомной электростанции "Бушер". По словам замглавы МИД, сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Арагчи также отметил, что "двери для дипломатии по-прежнему открыты, однако необходимы новые инициативы" для разрешения сложившейся ситуации.