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Кризис на Украине

В ЛНР сообщили о гибели трех украинских солдат при установке мин у линии соприкосновения

Боевики пренебрегли требованиями безопасности, рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко

ЛУГАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, устанавливая мины в районе поселка Кряковка у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в воскресенье сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

"По данным нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки "Север", за истекшие сутки в одном из батальонов 14-й бригады погибли трое военнослужащих. Инцидент произошел во время выполнения работ по установке противотанковых мин в районе населенного пункта Кряковка, украинские боевики пренебрегли элементарными требованиями безопасности", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

Ранее в ЛНР неоднократно сообщали, что украинские подразделения проводят беспорядочное минирование местности в зоне силовой операции. В 2018 году это привело к гибели 25 военнослужащих ВСУ, ранению более 80 бойцов и уничтожению более 10 единиц техники.

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