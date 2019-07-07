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СМИ: ВС Ирана представили собственную систему связи

Она получила название "Сепер-110", сообщило агентство Tasnim

ТАСС, 7 июля. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами представил в воскресенье собственную систему связи для передачи голосовой информации и иных данных. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, система получила название "Сепер-110". Предполагается, что "Сепер-110", разработанная экспертами КСИР, позволит повысить мобильность систем управления и контроля, используемых силами элитных частей ВС Ирана, уточняет агентство.

Система может быть установлена на различную военную технику на земле, под водой и в воздухе, особенно при наступательных операциях. Как отмечает Tasnim, иранская система также неуязвима для взломов, прослушивания, радио- и электромагнитных помех.

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