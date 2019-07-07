Бомбу времен Второй мировой войны обезвредили во Франкфурте-на-Майне

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Бомба времен Второй мировой войны, из-за которой во Франкфурте-на-Майне были эвакуированы около 16,5 тыс. человек, успешно обезврежена. Об этом сообщила в воскресенье германская служба по ликвидации боеприпасов.

"Все прошло без осложнений", - отметили в ведомстве.

500-килограммовый снаряд был обнаружен во время строительных работ недалеко от здания Европейского центрального банка. В зоне эвакуации также оказались железнодорожный вокзал, станции городской электрички, полицейский участок, дом для инвалидов и престарелых.

Согласно приблизительным подсчетам, в конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров. 10-20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.