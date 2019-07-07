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Кризис на Украине

Зеленский: Киев восстановит мост у Станицы Луганской, если ЛНР уберет свои укрепления

Украинский лидер отметил, что во время строительства будет обеспечена возможность пересечения линии разграничения

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал оперативно восстановить мост у Станицы Луганской, где проходит единственный маршрут через линию соприкосновения на территорию провозглашенной Луганской народной республики. Однако в качестве условия такого шага выставил к ЛНР требование убрать свои укрепления в данном районе.

"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем", - приводит слова главы украинского государства его пресс-служба.

Президент подчеркнул, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.

В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска расположен в районе Станицы Луганской, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец. Пешее движение по мосту через реку, который частично подорван украинскими силовиками в начале 2015 года, осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам. Движение транспорта по мосту, который ЛНР неоднократно предлагала восстановить, невозможно.

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УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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