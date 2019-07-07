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Кризис на Украине

Зеленский проверил позиции украинской армии после разведения сил у Станицы Луганской

Ранее президент Украины и глава Евросовета Дональд Туск посетили украинский пункт пропуска на территорию ЛНР

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский проинспектировал позиции армейских подразделений, которые они заняли после разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба штаба силовой операции в Донбассе.

"Верховный главнокомандующий лично проверил новые позиции сил на участке разведения", - говорится в сообщении.

Зеленский в воскресенье совершил рабочую поездку в Донбасс, где в сопровождении председателя Европейского совета Дональда Туска посетил украинский пункт пропуска на территорию Луганской народной республики, а также осмотрел частично разрушенный мост около Станицы Луганской.

Президент Украины и глава Евросовета пообщались с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местными жителями, ознакомились с гуманитарными проектами, которые здесь реализуют при поддержке ЕС.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеТуск, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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