Зурабишвили: брань в эфире Rustavi-2 в адрес руководства РФ ведет к росту напряженности

ТБИЛИСИ, 7 июля. /ТАСС/. Нецензурные высказывания телеведущего грузинского оппозиционного телеканала Rustavi-2 Георгия Габунии в адрес руководства России служат лишь повышению напряженности в отношениях с Москвой. Об этом говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили, опубликованном в воскресенье на ее странице в Twitter.

"Президент Грузии безоговорочно осуждает разжигание ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления, сделанные сегодня на Rustavi-2. Они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат лишь для разделения и повышения напряженности в стране, [в отношениях] с Россией и в регионе", - сказано в заявлении.

Габуния в воскресенье в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России.

Высказывания Габунии также резко осудили премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, экс-глава МИД Михаил Джанелидзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия. Поведение Габунии вызвало негативные отклики и среди большого числа грузинских пользователей Facebook.