В МВБ США назвали неверными сообщения об антисанитарии в центре содержания детей нелегалов

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кевин Макэлинэн считает недостоверными сообщения о том, что американские власти содержат детей нелегальных мигрантов в антисанитарных условиях и не предоставляют им достаточно воды и пищи. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала ABC.

Журналист попросила Макэлинэна прокомментировать сообщения ряда СМИ, в том числе газеты The New York Times, о том, что в центре временного размещения нелегальных иммигрантов в городе Клинт (штат Техас) дети страдают от различных кожных заболеваний. В публикациях отмечалось, что подростки находятся в переполненных помещениях, часто плачут, не имеют возможности получить чистую одежду, испытывают нехватку в воде и пище. В центр поступают дети мигрантов, которых задерживают при попытке незаконно перейти в США через границу с Мексикой.

Макэлинэн заверил, что в данном центре в Клинте "проводят уборку каждый день", а содержащимся там людям дают "достаточно еды и воды". "Вы говорили о трех вещах, которые не были подтверждены: о недостатке еды, воды и грязных камерах. Ничего из этого не было подтверждено", - сказал и.о. главы ведомства.

Вместе с тем он отметил: "Ситуация чрезвычайно трудная". По его словам, "каждый день сотни детей пересекают границу". Макэлинэн констатировал, что МВБ запрашивало дополнительное финансирование, в том числе для улучшения условий содержания детей нелегальных мигрантов.

Президент США Дональд Трамп в июне предупредил, что сотрудники полиции и службы иммиграционного контроля США вскоре начнут депортировать миллионы нелегальных иммигрантов. Заместитель министра внутренних дел Мексики по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас заявил, что порядка 50 тыс. мигрантов, рассчитывающих получить убежище в США, могут быть направлены на территорию этой латиноамериканской страны в течение последующих нескольких месяцев. Иностранцы будут находиться в Мексике, пока власти США будут рассматривать их документы, согласно договоренностям, достигнутым Мехико и Вашингтоном.