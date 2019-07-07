В Латвии состоится инаугурация нового президента республики

РИГА, 8 июля. /ТАСС/. Новый президент Латвии Эгилс Левитс в понедельник официально вступит в должность после принесения присяги перед избравшим его Сеймом (парламентом) республики. Глава государства даст клятву, что его работа будет посвящена народу и приумножению благосостояния страны.

Как сообщает канцелярия президента, после торжественной присяги в присутствии депутатов, главы правительства, министров, экс-президентов и представителей дипломатического корпуса в парламенте Левитсу будут вручены высшие государственные награды Латвии - Орден трех звезд, Орден Виестура и Крест признания, а также орденская цепь Ордена трех звезд. Затем глава государства возложит цветы к памятнику первому президенту Латвии Янису Чаксте на Лесном кладбище.

В полдень Левитс примет участие в торжественной церемонии возложения цветов к главному монументу страны - памятнику Свободы в Риге. Здесь же президент выступит с обращением к жителям республики, заложив таким образом новую президентскую традицию. Затем состоится символическая церемония передачи президентского поста в Рижском замке - резиденции главы государства. В завершении дня в Латвийской национальной библиотеке состоится прием в честь инаугурации Левитса.

Выборы президента

Сейм Латвии 29 мая избрал нового главу государства. Им стал бывший судья Суда Европейского союза Эгилс Левитс, кандидатуру которого в ходе открытого голосования поддержал 61 депутат из 100. Всего на президентский пост претендовали три кандидата - Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и парламентарий Дидзис Шмитс. Срок полномочий предыдущего главы государства Раймондса Вейониса, ставшего президентом в 2015 году, истек 7 июля, и ранее он объявил, что не будет баллотироваться на второй срок.

Левитс был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом Сейма, министром юстиции республики и судьей Европейского суда по правам человека. Он был одним из авторов концепции Декларации о восстановлении независимости Латвии 4 мая 1990 года, а также является автором принятой в 2014 году преамбулы к конституции Латвии. В 2015 году Левитс уже баллотировался на пост президента, но уступил Вейонису, который был избран на эту должность.

После своего избрания на должность главы государства Левитс заявил, что намерен стать президентом всего народа Латвии вне зависимости от национальности и религиозного исповедания людей. Среди приоритетов своей работы он назвал борьбу с бедностью и неравенством, преодоление раскола в латвийском обществе и создание в стране общего информационного поля. Кроме того, по его словам, Латвия заинтересована в хороших соседских отношениях с Россией, которые она должна выстраивать через Евросоюз.

В соответствии с конституцией Латвии, президента выбирают не все граждане, а только депутаты Сейма прямым открытым голосованием. Глава государства выполняет представительские функции, вся полнота исполнительной власти принадлежит правительству, а законодательной - парламенту. Один и тот же человек не может занимать пост президента более двух сроков (в общей сложности - восемь лет).