Гендиректор Rustavi 2 заявил о прекращении вещания из-за угроз со стороны митингующих

ТБИЛИСИ, 8 июля. /ТАСС/. Грузинская оппозиционная телекомпания Rustavi 2 временно прекратила вещание из-за угроз со стороны митингующих, собравшихся у здания телеканала для того, чтобы выразить протест по поводу нецензурных высказываний телеведущего Георгия Габунии в адрес руководства России.

Об этом заявил гендиректор телеканал Ника Гварамия в понедельник на брифинге.

"Я даю указание вывести все съемочные группы из эфира", - сообщил гендиректор телеканал Ника Гварамия в понедельник на брифинге. "С этой минуты, пока не будет обеспечена полная безопасность Rustavi 2, мы вообще прекращаем вещание", - объявил он.

Гварамия не уточнил, какие именно угрозы поступают в адрес телеканала, однако собравшиеся у здания Rustavi 2 люди заявляют, что не собираются никуда насильственным путем врываться, а лишь требуют отставки Гварамии и Габунии.

Между тем оператор телеканала Леван Маргвелашвили на митинге у здания ТВ заявил, что покидает телеканал из-за высказываний Габунии, и на глазах у собравшихся порвал свою пресс-карту.

Люди стали стихийно собираться у здания Rustavi 2 в понедельник после того, как Габуния в своей воскресной авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Высказывания Габунии резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, МИД и экс-глава внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор Rustavi 2 Гварамия. Выходка Габунии вызвала негативные отклики среди большого числа грузинских пользователей Facebook.