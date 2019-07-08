Вице-адмирал Морэн отказался от должности начштаба ВМС США из-за начатого расследования

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Американский вице-адмирал Уильям Морэн, который занимал должность заместителя начальника штаба ВМС США адмирала Джона Ричардсона и должен был сменить его на этом посту уже через месяц, отказался от назначения из-за начатого против него расследования. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NBC.

В распространенном заявлении Морэн заявил, что принял решение уйти в отставку и сожалеет о "любых неудобствах", которые могут возникнуть в связи с этим для президента США Дональда Трампа и министра ВМС США Ричарда Спенсера. "Я принял это решение из-за того, что было открыто расследование по поводу некоторых моих личных электронных сообщений, которые я писал в последние несколько лет, а также из-за того, что я поддерживал профессиональные связи с бывшим офицером штаба, который сейчас находится в отставке и в отношении которого, когда он еще находился на службе, было начато расследование по обвинению в неподобающем поведении, за что он был привлечен к ответственности", - говорится в заявлении.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил телеканалу, что речь идет об отставном офицере ВМС Крисе Сервелло. В 2016 году после вечеринки в Пентагоне он был обвинен в том, что, будучи одетым в костюм Санта-Клауса, совершал сексуальные домогательства в отношении младших офицеров женского пола. Сервелло не были в итоге предъявлены обвинения, однако ему был сделан выговор за недостойное поведение и пьянство. Офицер, работавший тогда в пресс-службе Ричардсона, продолжил службу в министерстве обороны и вышел в отставку только весной 2019 года.

Морэн же, согласно этим данным, общался с Сервелло во время расследования и после его завершения и вел с ним переписку через личный почтовый ящик. О содержании этих бесед не сообщается.

Сам вице-адмирал занимал должность заместителя начальника штаба ВМС США до июня, а с 1 августа должен был заменить Ричардсона на его посту. Теперь, однако, Ричардсон остается до тех пор, пока не будет выдвинута новая кандидатура. Это должно произойти не позднее 17 сентября, когда истекает четырехгодичный срок его полномочий.