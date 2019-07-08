ЦИК Украины подтвердил, что суд отменил повторную жеребьевку партий на выборах в Раду

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не будет проводить повторной жеребьевки политических партий для определения номера в бюллетене на досрочных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщила в понедельник секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

"Такое решение принял Высший административный суд. Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть", - написала она в Facebook.

26 июня ЦИК провел жеребьевку, по результатам которой политические партии получили порядковые номера для размещения на бюллетене. 27 июня комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня. Однако позже Шестой апелляционный административный суд постановил провести повторную жеребьевку очередности партий. Таким образом суд удовлетворил соответствующий иск Аграрной партии Украины. Тогда глава Центризбиркома Татьяна Слипачук выразила возмущение этим решением, посчитав, что оно направлено на срыв выборов, так как уже напечатано более 5 млн бюллетеней. В воскресенье пресс-служба Центризбиркома сообщила, что комиссия уже поручила госпредприятию спецсвязи передать бюллетени окружным избирательным комиссиям.

6 июля президентская партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке. В партии считают, что новая жеребьевка "может привести к искажению воли избирателей, так как партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием номеров их названий в избирательных бюллетенях".

Изначально ЦИК зарегистрировал на выборы в Раду списки 21 политической партии, после чего была проведена жеребьевка, утверждены форма, цвет и текст бюллетеня. Однако 29 июня во исполнение решения Верховного суда комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты по списку партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" без проведения жеребьевки, присвоив ей 22-е место в бюллетене.