На Украине открыли дело о саботаже расследования покушения на Януковича

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против следователей прокуратуры, препятствовавших расследованию покушения на жизнь четвертого президента Виктора Януковича в 2014 году. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе адвокатского объединения "Авер Лекс", адвокаты которого представляют интересы экс-президента.

"Адвокаты, представляющие интересы Виктора Януковича и бывшего сотрудника Государственной службы охраны Дмитрия Иванцова, добились решения о начале расследования и передаче в ГБР уголовного дела в отношении следователей ГПУ, которые на протяжении двух лет препятствовали сбору доказательств по фактам покушений на четвертого президента Украины и сотрудников Государственной службы охраны в 2014 году", - сообщил адвокат Виталий Сердюк.

Защитник подчеркнул, что следователи прокуратуры "в угоду политической конъюнктуре систематически занимались манипуляциями и всячески избегали начала расследования покушения на Януковича. В отношении следователей заведено дело по статьям "Вмешательство в деятельность защитника и "Невыполнение судебного решения" Уголовного кодекса Украины".

Ранее Янукович и его окружение сообщали, что в 2014 году на него готовилось покушение. Защита экс-президента неоднократно обращалась в суд по этому поводу, однако все ходатайства адвокатов были отклонены. А в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева признал ложными заявления экс-президента о покушениях на его жизнь.