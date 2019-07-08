Опрос: на досрочных выборах в Раду проходит пять партий

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Президентская партия "Слуга народа" и партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука возглавляют рейтинг на досрочных выборах в Верховную раду Украины, которые состоятся 21 июля. Об этом свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг".

В исследовании, обнародованном в понедельник сказано, что среди тех избирателей, которые намерены участвовать в голосовании 21 июля и уже определились со своим выбором, 41,6% намерены отдать голос за партию "Слуга народа", 13,7% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 8,5% - за "Европейскую солидарность" Петра Порошенко, 7,7% - за партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко, еще 7,5% избирателей готовы проголосовать за партию "Голос" Святослава Вакарчука. Остальные партии, судя по результатам опроса, пока не могут пересечь 5% проходной барьер.