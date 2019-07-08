Глава партии Зеленского раскритиковал идею телемоста Киев - Москва

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Телемост Киев - Москва, который со стороны Украины анонсировали на телеканале NewsOne, организован в интересах узкого круга политиков. Об этом в понедельник на брифинге заявил глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Нельзя допустить, чтобы за две недели до выборов кто-то снова попытался перевернуть все с ног на голову в интересах очень небольшого количества политиканов", - отметил он, комментируя идею проведения телемоста.

При этом Разумков выразил уверенность в том, что такая "позиция партии совпадает с позицией большинства сограждан".

В воскресенье, 7 июля, в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" было объявлено, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев - Москва "Надо поговорить". Телемост будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиагруппу главы политсовета партии "Общественная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Категорически против этой идеи уже выступил ряд украинских партий. Телеканал NewsOne в понедельник пояснил, что телемост должен заставить политиков пойти на открытый диалог ради мира.