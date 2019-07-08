Испанские социалисты не планируют формировать коалиционное правительство

МАДРИД, 8 июля. /ТАСС/. Руководство Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) поддержало инициативу по формированию однопартийного правительства по итогам прошедших всеобщих выборов. Об этом сообщила в понедельник пресс-конференции председатель ИСРП Кристина Нарбона.

По ее словам, социалисты также одобрили документ с инициативами, который представят левой коалиции "Объединившись, мы можем" - своему главному потенциальному союзнику, чтобы попытаться достичь соглашения. "Правительство сотрудничества, а не коалиционное правительство", - уточнила Нарбона.

28 апреля в Испании состоялись досрочные всеобщие выборы. По их итогам победу одержала ИСРП исполняющего обязанности председателя правительства Педро Санчеса. Тем не менее политическая сила не получила абсолютного большинства в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), чтобы беспрепятственно утвердить Санчеса главой кабмина. Это означает, что социалистам нужно будет заручиться поддержкой других партий.

Дебаты в парламенте Испании по кандидатуре Санчеса на пост премьера начнутся 22 июля. Без поддержки "Объединившись, мы можем" ИСРП вряд ли удастся утвердить своего кандидата на должность главы правительства. Ранее лидер левых Пабло Иглесиас в интервью телекомпании TVE заявлял, что рассчитывает на места в будущем правительстве Испании в обмен на поддержку при голосовании по кандидатуре Санчеса на пост премьера.