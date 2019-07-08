Спикер Сейма Литвы выступил за то, чтобы премьер вступил в правящую партию и возглавил ее

ВИЛЬНЮС, 8 июля. /ТАСС/. Спикер Сейма (парламента) Литвы Викторас Пранцкетис поддержал намерение премьер-министра Саулюса Сквернялиса вступить в правящую партию "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" (СКЗЛ) и претендовать на руководство этой политической организацией. Об этом спикер заявил в понедельник журналистам.

"Полагаю, это был бы правильный шаг премьера. Нашей партии необходимы перемены. С приходом Сквернялиса мы стали бы серьезной командой", - сказал Пранцкетис.

По его мнению, премьер во главе СКЗЛ предпочтительнее нынешнего председателя партии Рамунаса Карбаускиса. В этом году на трех состоявшихся в Литве выборах - в органы местной власти, депутатов Европарламента и президента страны - СКЗЛ не добилась желаемых результатов. Среди членов партии наметилось недовольство работой председателя, его призывают взять на себя ответственность за неудачу на выборах. На следующей неделе состоится заседание Совета СКЗЛ, на котором, возможно, будет поставлен вопрос о доверии Карбаускису.

Председатель партии и спикер Сейма более месяца находятся в оппозиции друг к другу. Карбаускис настаивает на отставке Пранцкетиса, так как пост главы парламента в ходе переговоров о формировании нового коалиционного большинства был обещан партнерам СКЗЛ. Пранцкетис уходить в отставку отказался.

Сквернялис членом СКЗЛ не является, но по списку этой партии баллотировался в парламент на выборах 2016 года и был делегирован ею в премьеры. О том, что глава правительства рассматривает возможность вступить в правящую партию и претендовать на руководство ею, в понедельник журналистам сообщил советник премьера Скирмантас Малинаускас.