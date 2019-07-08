МИД Китая: сотрудничество Пекина и Москвы нацелено на крупные стратегические проекты

ПЕКИН, 8 июля. /ТАСС/. Всеобъемлющее партнерство Китая и России нацелено на реализацию крупных стратегических проектов. Об этом заявил в понедельник заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн.

"Китайско-российские отношения находятся на самом лучшем этапе развития в истории, наше взаимное политическое доверие и стратегическое сотрудничество достигли беспрецедентных высот, - заявил он, выступая на восьмом форуме по глобальному миру в пекинском университете Цинхуа. - Китай и РФ объявили, что в новую эпоху будут развивать друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. Мы будем продвигать крупные совместные стратегические проекты, расширять и активизировать взаимодействие в области науки и техники, в инновационной сфере".

Лэ Юйчэн напомнил, что одна из ключевых задач Пекина и Москвы - увеличение двустороннего годового товарооборота до $200 млрд.