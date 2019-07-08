Ведущий телеканала NewsOne заявил, что ищет площадку для телемоста с ДНР и ЛНР

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Ведущий авторской телепрограммы "Я так думаю" на телеканале NewsOne Руслан Коцаба заявил, что занимается поиском площадки для организации телемоста с провозглашенными ДНР и ЛНР, а также с Крымом. Об этом сказано в видеообращении журналиста, размещенном в понедельник на YouTube-канале.

"Я буду делать, я буду искать площадки и все-таки планирую сделать телемосты не с российскими СМИ, тем более с Киселевым, которого заслуженно называют пропагандистом. А я считаю, нужно делать телемосты напрямую с Донецком, Луганском, с Крымом, поскольку Крым - это Украина", - заявил он. Коцаба отметил, что он высказывает свою личную позицию.

"Разве не интересно было бы нам пообщаться с украинцами, которые живут там? Причем, без "камуфляжных", без этих антиконституционных призывов в эфире, а просто спокойно обговорить тему тарифов. Например, взять тему восстановления, тему прогнозов на будущее", - сказал он.

Журналист также предложил обсудить темы соблюдения социальных гарантий как на Украине, так и на неподконтрольных Киеву территориях. "Телемосты все равно будут, я вам это обещаю", - сказал он. Коцаба добавил, что ежедневно находится в страхе из-за возможных нападок на него со стороны националистических организаций, однако добавил, что это не может повлиять на осуществление им журналистской деятельности.