ОЗХО подтвердила выполнение Сирией обязательств по уничтожению химоружия

ООН, 8 июля. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что все объекты по производству химического оружия в Сирии уничтожены. Об этом говорится в представленном в ООН соответствующем докладе ОЗХО за период с мая по конец июня 2019 года (копия документа имеется в распоряжении ТАСС).

"Секретариат проверил уничтожение всех 27 объектов по производству химического оружия, объявленных Сирийской Арабской Республикой", - указали составители доклада. Кроме того, Дамаск представил "свой 67-й ежемесячный доклад о деятельности на ее территории, связанной с уничтожением ее объектов по производству химического оружия".

Согласно докладу, "все объявленные Сирией химикаты, которые были вывезены с ее территории в 2014 году, уничтожены".

"Будущая работа миссии ОЗХО в САР будет главным образом сосредоточена на деятельности Миссии по установлении фактов (МУФ ОЗХО)… [а также] на проведении ежегодных инспекций подземных сооружений, уничтожение которых уже было проверено", - отмечается в документе. "Эти виды деятельности будут по-прежнему осуществляться в рамках структурированного диалога с САР", - подчеркивается в нем.

Ранее ряд западных государств ранее неоднократно бездоказательно обвинял Дамаск в применении химического оружия, сирийские власти это опровергали. Россия выступает против проведения в Сирии дополнительных проверок фактов уничтожения химического оружия. Как ранее заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов на полях 23-й Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), Сирия "объявила и ликвидировала все запасы химического оружия" и после этого "находится под постоянным контролем ОЗХО". Российская сторона полагает, что начало дополнительных проверок наличия у Дамаска подобного вида вооружений явилось бы нарушением КЗХО.